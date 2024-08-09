Трамп назвал ошибку политики США в отношении России и Китая

Трамп: США допустили сближение России и Китая, сделав ошибку

США допустили сближение России и Китая, сделав таким образом ошибку в своей внешней политике. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube.

«Они допустили, чтобы эти страны, которые по идее должны враждовать, объединили усилия (…). Это началось при [экс-президенте США Бараке] Обаме, затем — продолжилось при [действующем американском лидере Джо] Байдене», — рассказал политик.

При этом Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине не начался бы в случае его президентства.

Ранее Трамп заявил, что США потеряли уважение со стороны России и Китая в ходе президентства Байдена. Он также подчеркнул, что у него были хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые были испорчены пандемией COVID-19.