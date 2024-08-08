Трамп заявил о потере США уважения в России и Китае

Трамп заявил, что США потеряли уважение со стороны России и Китая

США потеряли уважение со стороны России и Китая в ходе президентства Джо Байдена. Об этом в ходе пресс-конференции заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, трансляцию мероприятия ведет телекомпания RSBN.

«Россия больше не уважает нас. Китай больше не уважает нас», — сказал политик. Он подчеркнул, что у него были хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые были испорчены пандемией COVID-19.

Трамп также в очередной раз заявил, что к эскалации на Украине привела политика администрации Байдена. По его словам, если бы он остался президентом США, то украинского конфликта удалось бы избежать.

Ранее Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США Камала Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность. Он подчеркнул, что в случае победы кандидата от Демократической партии США «Америка будет уничтожена».