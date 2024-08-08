Трамп объяснил нежелание Харрис давать интервью

Трамп: Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность

Кандидат в президенты США Камала Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность. Об этом написал ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Камала отказывается давать интервью, потому что ее команда понимает, что она неспособна отвечать на вопросы, как и [действующий президент США Джо] Байден не мог отвечать на вопросы, но по другим причинам. Он просто "потрепанный", а она просто некомпетентна», — заявил политик.

Трамп подчеркнул, что в случае победы кандидата от Демократической партии США «Америка будет уничтожена».

Ранее Трамп заявил, что даст большое интервью американскому бизнесмену и предпринимателю Илону Маску вечером 12 августа.