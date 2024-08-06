Трамп анонсировал большое интервью Маску вечером 12 августа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп даст большое интервью американскому бизнесмену Илону Маску вечером понедельника, 12 августа. Беседу анонсировал сам экс-лидер страны в своей социальной сети Truth Social.

Других подробностей Трамп не привел.

3 августа Дональд Трамп объяснил отказ вице-президента США Камалы Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату 4 сентября. «У нее крайне низкий IQ», — заявил политик.

Ранее Харрис заявила, что примет участие в дебатах 10 сентября на телеканале ABC, на которые Трамп до этого согласился, добавив, что надеется увидеть там своего оппонента.

22 июля Трамп отозвал свое согласие на участие в дебатах на телеканале ABC. По его словам, лучше было бы провести мероприятие в эфире Fox News.