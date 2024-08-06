Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:04, 6 августа 2024Мир

Трамп анонсировал большое интервью Маску

Трамп анонсировал большое интервью Маску вечером 12 августа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Megan Varner / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп даст большое интервью американскому бизнесмену Илону Маску вечером понедельника, 12 августа. Беседу анонсировал сам экс-лидер страны в своей социальной сети Truth Social.

Других подробностей Трамп не привел.

3 августа Дональд Трамп объяснил отказ вице-президента США Камалы Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату 4 сентября. «У нее крайне низкий IQ», — заявил политик.

Ранее Харрис заявила, что примет участие в дебатах 10 сентября на телеканале ABC, на которые Трамп до этого согласился, добавив, что надеется увидеть там своего оппонента.

22 июля Трамп отозвал свое согласие на участие в дебатах на телеканале ABC. По его словам, лучше было бы провести мероприятие в эфире Fox News.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

      Суд в США отложил вынесение решения по иммунитету Трампа

      Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий

      Журналистка толкнула спортсмена на Олимпиаде-2024 и была наказана

      Нобелевский лауреат возглавил временное правительство Бангладеш

      Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО

      Трамп анонсировал большое интервью Маску

      Глава приграничного российского города сообщил о новых обстрелах

      Три автомобиля пострадали в российском регионе из-за атаки ВСУ

      Глава «Хезболлы» предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше