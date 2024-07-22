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02:08, 22 июля 2024Мир

Трамп согласился на дебаты с любым кандидатом вместо Байдена

Трамп согласился на дебаты с любым кандидатом от демократов вместо Байдена

Фото: Tom Brenner / Reuters

Заручившийся поддержкой Республиканской партии кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Об этом он рассказал телеканалу CBS

«Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Но кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», — признался политик.

При этом Трамп отозвал свое согласие на участие в дебатах 10 сентября на телеканале ABC. По его словам, лучше было бы провести мероприятие в эфире FoxNews.

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки, он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Позднее она заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США.

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      Марина Совина
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