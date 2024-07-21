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23:10, 21 июля 2024Мир

Камала Харрис согласилась на борьбу с Трампом

Вице-президент Харрис: я буду бороться за выдвижение кандидатом в президенты США
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Carlos Barria/Reuters

Вице-президент Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США. Ее слова приводит Reuters.

«Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я намерена заработать [право] и добиться выдвижения кандидатом», — говорится в заявлении.

Выдвижение кандидатуры Харрис может произойти на августовском съезде Демократической партии в Чикаго (штат Иллинойс). О том, кто еще может претендовать на номинацию от демократов, пока информации нет. Республиканская партия на своем съезде кандидатом в президенты выдвинула Дональда Трампа.

21 июля нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из гонки, поддержав кандидатуру Харрис.

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      Марина Совина
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