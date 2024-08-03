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19:30, 3 августа 2024Мир

Харрис отвергла предложение Трампа по дебатам и назвала свою дату

Харрис отвергла предложение Трампа по дебатам на Fox News 4 сентября

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис отвергла предложение кандидата от республиканцев Дональда Трампа по дебатам на телеканале Fox News 4 cентября. Об этом она заявила на своей странице в соцсети X.

«Интересно, как “в любое время, в любом месте” превращается в “одно конкретное время, в одно конкретное безопасное место”», — отметила политик.

Она подчеркнула, что примет участия в дебатах 10 сентября на телеканале ABC, на которые Трамп до этого согласился, добавив, что надеется увидеть там своего оппонента.

Ранее бывший американский лидер сообщил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов со своей соперницей 4 сентября в Пенсильвании. 22 июля Трамп отозвал свое согласие на участие в дебатах 10 сентября на телеканале ABC. По его словам, лучше было бы провести мероприятие в эфире Fox News.

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      Семен Александров
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