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06:57, 3 августа 2024Мир

Трамп раскрыл дату дебатов с Харрис

Трамп заявил, что договорился с Fox News о дебатах с Харрис 4 сентября

Фото: Vincent Alban / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов со своей соперницей от Демократической партии и вице-президентом страны Камалой Харрис. Он написал в своей социальной сети Truth Social, что дебаты должны состояться 4 сентября в Пенсильвании.

«Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который еще будет определен», — уточнил он.

Ранее Трамп назвал Камалу Харрис третьесортным кандидатом и выразил свои сомнения в необходимости проводить с ней дебаты. Экс-президент США напомнил, что Харрис в числе первых вышла из предварительных выборов. По его словам, тогда пресса была «нормальной», а сейчас пытается выставить вице-президента в лучшем свете.

Тем временем штаб Харрис заявил, что Трамп якобы боится участвовать в дебатах с оппоненткой от демократов. Политика также призвали «повзрослеть».

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      Маргарита Пименова
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