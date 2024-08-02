Штаб Харрис заявил о страхе Трампа дебатов с ней

Штаб Харрис: Трамп боится участвовать в дебатах с оппоненткой от демократов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп якобы опасается участвовать в дебатах со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис. Об этом заявил штаб Харрис в соцсети X.

«У него не вызывает проблем распространять ложь и ненавистническую чушь на его предвыборных митингах или в интервью с правыми комментаторами.Но, видимо, он слишком боится это сделать через трибуну от вице-президента США», — говорится в сообщении. В связи с этим штаб Харрис призвал Дональда Трампа повзрослеть.

Дебаты назначены на 10 сентября. «Она будет ждать там, чтобы увидеть, появится ли он», — заявили в штабе Харрис.

Ранее Дональд Трамп оскорбил Камалу Харрис, назвав ее оппонентом с низким IQ.