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17:31, 2 августа 2024Мир

Трамп назвал Харрис третьесортным кандидатом в президенты

Трамп назвал свою соперницу Харрис третьесортным кандидатом в президенты

Фото: Vincent Alban / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии и вице-президента страны Камалу Харрис третьесортным кандидатом и выразил свои сомнения в необходимости проводить с ней дебаты. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Экс-президент США напомнил, что Харрис в числе первых вышла из предварительных выборов. Он рассказал, что в тот момент пресса была «нормальной», а сейчас пытается выставить вице-президента в лучшем свете.

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      Лина Пивоварова
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