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17:13, 2 августа 2024Мир

Трамп рассказал об отстранении Байдена в результате переворота

Трамп: Байдена отстранили от выборов в результате переворота

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Действующего президента США Джо Байдена отстранили от выборов в результате переворота внутри Демократической партии. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 млн голосов [в ходе праймериз], он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем», — рассказал политик.

Трамп также добавил, что он невысокого мнения о новом кандидате в президенты Камале Харрис. По его словам, «из нее пытаются сделать Маргарет Тэтчер», однако она некомпетентна.

Ранее кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что масштабный обмен заключенными между Россией и США произошел из-за возможной скорой победы на выборах Трампа. Он добавил, что кандидат от Республиканской партии «наведет порядок в мире».

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      Максим Габриелян
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