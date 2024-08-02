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14:40, 2 августа 2024Мир

В США связали обмен заключенными с Россией с возможной победой Трампа

Кандидат в вице-президенты Вэнс: обмен с Россией произошел из-за Трампа

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Масштабный обмен заключенными между Россией и США произошел из-за экс-президента США Дональда Трампа и его возможной скорой победы на выборах. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, передает телеканал CNN.

«Но мы должны спросить себя: почему они возвращаются домой? Я думаю, это потому, что "плохие парни" по всему миру понимают, что Дональд Трамп вот-вот вернется к власти, поэтому они наводят порядок. Это хорошо, и я думаю, что это свидетельство силы Дональда Трампа», — понадеялся политик.

Вэнс также подчеркнул, что сам факт обмена является хорошей новостью.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судьба находящихся в заключении в США россиян является предметом постоянной озабоченности для Москвы. Таким образом Песков прокомментировал ситуацию с Александром Винником, арестованным в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e.

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      Максим Габриелян
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