Песков раскрыл судьбу осужденных в США россиян

Песков: судьба находящихся в заключении в США является предметом озабоченности

Судьба находящихся в заключении в США россиян является предметом постоянной озабоченности для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении в США, предмет озабоченности для наших ведомств, которые продолжат соответствующую работу», — рассказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал ситуацию с Александром Винником, арестованным в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e.

Ранее Вера Винник, мать Александра Винника, рассказала, что ее сына вычеркнули из списка на обмен заключенными по неизвестной ей причине. Она предположила, что ее сын не вошел в соответствующий список, потому что суд по его делу еще не прошел и он не является осужденным.