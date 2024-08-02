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13:03, 2 августа 2024Мир

Песков раскрыл судьбу осужденных в США россиян

Песков: судьба находящихся в заключении в США является предметом озабоченности

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Судьба находящихся в заключении в США россиян является предметом постоянной озабоченности для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении в США, предмет озабоченности для наших ведомств, которые продолжат соответствующую работу», — рассказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал ситуацию с Александром Винником, арестованным в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e.

Ранее Вера Винник, мать Александра Винника, рассказала, что ее сына вычеркнули из списка на обмен заключенными по неизвестной ей причине. Она предположила, что ее сын не вошел в соответствующий список, потому что суд по его делу еще не прошел и он не является осужденным.

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      Максим Габриелян
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