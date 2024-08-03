Трамп объяснил отказ Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату

Трамп: Харрис не хочет участвовать в дебатах 4 сентября из-за низкого IQ

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп объяснил отказ вице-президента США Камалы Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

Бывший американский лидер ранее предложил Харрис назначить дебаты на 4 сентября. Однако она отказалась. «У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ», — заявил политик.

Ранее Харрис заявила, что примет участие в дебатах 10 сентября на телеканале ABC, на которые Трамп до этого согласился, добавив, что надеется увидеть там своего оппонента.

22 июля Трамп отозвал свое согласие на участие в дебатах на телеканале ABC. По его словам, лучше было бы провести мероприятие в эфире Fox News.