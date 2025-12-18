В ВСУ рассказали о последствиях российских атак на мосты в Одесской области

Российские удары по мостам в Одесской области могут изолировать западную часть региона и нарушить украинскую логистику через Дунай. О последствиях российских атак рассказал в Telegram эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

«Они пытаются отрезать таким образом от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход в логистику на Дунае», — говорится в публикации.

Он добавил, что в случае разрушения мостов украинские военные будут вынуждены наводить понтонные переправы, которые уязвимы для атак дронами.

Ранее в Одесской области произошел комбинированный удар Вооруженных сил России с применением фугасных авиабомб (ФАБ) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по используемому для снабжения Вооруженных сил Украины мосту в Затоке. Уточнялось, что около 15 ударов с помощью ФАБ и БПЛА было нанесено по одному из важнейших маршрутов поставок военной помощи для ВСУ.