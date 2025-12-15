Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:55, 15 декабря 2025Бывший СССР

Авиаудар по мосту в Одесской области попал на видео

Удар ФАБ и БПЛА ВС России по мосту в Затоке в Одесской области попал на видео
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Комбинированный удар Вооруженных сил (ВС) России с применением фугасных авиабомб (ФАБ) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по используемому для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) мосту в Затоке в Одесской области попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Судя по кадрам и количеству прилетов, подразделения ПВО ВСУ не сильно пытались что-либо сбивать», — прокомментировали удар авторы канала.

Исходя из опубликованного видео, ВС России нанесли 14 декабря порядка 15 ударов с помощью ФАБ и БПЛА по одному из важнейших маршрутов поставок военной помощи для ВСУ. Под удар попал как железнодорожный, так и автомобильный мост.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл связь удара по мосту в Одесской области с поставками НАТО. Он назвал действия ВС России «серьезным прорывом» в ходе специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

    Появилась инструкция для прокачки чувства юмора

    Миру спрогнозировали рекордное подорожание цветного металла

    Зеленский назвал дипломатические рычаги Украины

    Стилист Лисовец посоветовал не надевать «все лучшее сразу» на корпоративы

    Подчиненные Кадырова пришли к написавшей ему в прямой эфир чеченке

    Стало известно о планах россиян на путешествия в новогодние праздники

    Племянника монарха избили футбольные болельщики

    Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат об одном действии

    Российские разработчики оценили стоимость уничтоженного вооружения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok