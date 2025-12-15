Авиаудар по мосту в Одесской области попал на видео

Комбинированный удар Вооруженных сил (ВС) России с применением фугасных авиабомб (ФАБ) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по используемому для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) мосту в Затоке в Одесской области попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Судя по кадрам и количеству прилетов, подразделения ПВО ВСУ не сильно пытались что-либо сбивать», — прокомментировали удар авторы канала.

Исходя из опубликованного видео, ВС России нанесли 14 декабря порядка 15 ударов с помощью ФАБ и БПЛА по одному из важнейших маршрутов поставок военной помощи для ВСУ. Под удар попал как железнодорожный, так и автомобильный мост.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл связь удара по мосту в Одесской области с поставками НАТО. Он назвал действия ВС России «серьезным прорывом» в ходе специальной военной операции.