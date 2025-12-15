Реклама

Эксперт раскрыл связь удара по мосту в Одесской области с поставками НАТО

Эксперт Кнутов: Удар по мосту в Затоке нарушил поставки ВСУ оружия НАТО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал ИЗНАНКА

Удар фугасными авиабомбами по мосту в Затоке Одесской области серьезно нарушил поставки оружия НАТО Вооруженным силам Украины (ВСУ). Связь атаки на инфраструктурный объект с логистикой западной помощи в беседе с «Взглядом» раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов.

«Нынешний удар — серьезный прорыв в ходе специальной военной операции с точки зрения перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения, боеприпасов и топлива с территории страны НАТО — Румынии», — заявил эксперт.

Он добавил, что в результате атаки число грузов, которые могут поставляться ВСУ, значительно сократилось.

14 декабря российские бомбардировщики Су-34 впервые за время проведения спецоперации ударили по Одесской области авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Под удар попали мост и другие цели в поселке Затока. Су-34 действовали под прикрытием истребителей.

