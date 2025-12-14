ВС России впервые ударили бомбами с УМПК по Одесской области

Су-34 ударили авиабомбами с УМПК по мосту в поселке Затока

Российские бомбардировщики Су-34 впервые за время проведения специальной военной операции (СВО) ударили по Одесской области авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что под удар попал мост и другие цели в поселке Затока Одесской области. Су-34 действовали под прикрытием истребителей. Также по населенному пункту были запущены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань».

Ранее были раскрыты необычные детали российского удара по украинским объектам под Одессой. Сообщалось, что Российская армия впервые за долгое время использовала корректируемые авиабомбы (КАБ) при атаке. Эту информацию подтвердили в Вооруженных силах Украины.