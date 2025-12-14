Реклама

14:52, 14 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о необычных деталях удара России по объектам под Одессой

РФ впервые за долгое время использовала КАБы при ударе по объектам под Одессой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Корректируемая авиационная бомба

Корректируемая авиационная бомба . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия впервые за долгое время использовала корректируемые авиабомбы (КАБ) при ударе по объектам в Одессе и Одесской области. Эти необычные детали стали известны из публикации Telegram-канала «Политика страны».

По информации издания, сообщения об использовании подобных боеприпасов уже подтвердили в Вооруженных силах Украины. Утверждается, что удару подвергся в том числе железнодорожный мост.

Как отметил портал, в прошлый раз КАБы использовались для удара по Одесской области в конце октября.

В ночь на 13 декабря Вооруженные силы России запустили ракеты типа «Калибр» по Одесской и Николаевской областям. Украинский военный эксперт Александр Коваленко назвал атаку на Одессу самой массовой в области с момента начала спецоперации.

