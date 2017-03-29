Американцы поймали пеликана и освободили его от лески

Два американца сумели освободить пеликана, вокруг клюва которого обмоталась рыболовная леска. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает издание Daily Mail.

Мужчины обратили внимание, что с клюва сидящего на набережной пеликана что-то свисает. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это леска. Без посторонней помощи птица погибла бы от голода.

Один из мужчин подкрался к пеликану и схватил его за ноги. Он прижал вырывающуюся птицу к земле, а его товарищ срезал леску ножом. Освобожденный пеликан немедленно улетел прочь.

В феврале сообщалось, что американские охотники освободили застрявшего между двух деревьев олененка.