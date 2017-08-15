Иностранные туристы переломали кости после встречи с медведем на Камчатке

Туристы из Южной Кореи получили серьезные травмы во время отдыха в Камчатском крае. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

По предварительным данным, инцидент произошел в субботу, 12 августа, на 12-м километре автотрассы «Морпорт — Аэропорт», неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Трое гостей из азиатской страны совершали конную прогулку в сопровождении переводчицы. В какой-то момент отдыхающие столкнулись с медведем.

Испугавшись хищника, лошади сорвались с места и понесли, сбросив с себя наездников. Туристы и переводчица с переломами ребер и сотрясениями мозга были доставлены в больницу.

СКР начал проверку по факту случившегося. Следователи, в частности, оценят меры, принятые для обеспечения безопасности отдыхающих. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

В июне текущего года семья туристов из Китая пострадала во время езды на слонах в Таиланде. Животные, которых напугала залаявшая собака, сбросили с себя четырех путешественников.