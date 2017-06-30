Семья туристов в Таиланде пострадала из-за испугавшихся собаки слонов

Китайские туристы пострадали в таиландской провинции Пхукет во время езды на слонах. Об этом пишет местная газета «Новости Пхукета».

Инцидент произошел утром в четверг, 29 июня, на пляже Чалонг на юго-востоке острова. Супруги из Китая с двумя детьми заказали прогулку на слонах в сафари-парке. Им предоставили двух животных с погонщиками.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Однако практически сразу же после того, как слоны тронулись в путь, их напугала залаявшая собака. Животные запаниковали и бросились в бегство. Тропа, по которой они двигались, вела в гору. В какой-то момент слоны поскользнулись и упали, сбросив с себя людей.

В итоге туристы получили синяки и ссадины. Один из погонщиков был госпитализирован с травмой спины. Владелец сафари-парка извинился перед путешественниками. Он заверил, что такое больше не повторится.

В феврале слон устроил погоню за машиной с туристами, которые отправились на сафари в ЮАР. Он несколько километров преследовал отдыхающих, однако в конце концов отстал от людей.