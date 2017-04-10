В Китае зоопарк позволил посетителям убирать медвежий помет за деньги

Зоопарк морских животных в китайской провинции Хубэй разрешил чистить вольеры белых медведей за деньги. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

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Услуга предоставляется раз в неделю, причем регистрироваться необходимо заранее. Заплатив 998 юаней (около восьми тысяч рублей), посетители зоопарка проходят медосмотр и выслушивают краткую лекцию о животных. Затем они облачаются в дезинфицированную спецодежду и на три часа отправляются в вольер к белым медведям. Им предстоит провести уборку, приготовить еду и покормить хищников.

Местный житель, ставший первым клиентом, шутит, что такие деньги берут за возможность понюхать медвежий помет. Тем не менее он доволен, что посмотрел на медведей вблизи и смог сделать селфи на фоне хищника. «Я опубликовал фото на WeChat и тут же получил 60 лайков», — говорит молодой человек.

В феврале сообщалось, что в берлинском зоопарке сняли на видео белую медведицу и ее детеныша во время приема пищи.