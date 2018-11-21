Девушка избила грабителя и заставила молить о пощаде

Жительница бразильского города Манаус, штат Амазонас, задержала и сдала полиции напавшего на нее грабителя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

22-летняя Сабрина Лейтес (Sabrina Leites) стояла во дворе своего дома, когда возле нее остановился мотоцикл с двумя злоумышленниками. Они потребовали отдать им мобильный телефон.

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Девушка четыре года занималась джиу-джитсу и решила дать отпор грабителям. Те бросились бежать, но тут вмешался сосед. Он сбил машиной одного из нападавших и помешал ему скрыться.

Лейтес использовала болевой прием, чтобы прижать неудачливого грабителя к асфальту. Она удерживала злоумышленника в течение 20 минут, пока не приехала полиция. Его арестовали и обвиняют в попытке ограбления.

В 2017 году сообщалось, что в США три игрока в американский футбол избили грабителя, который пытался отобрать у них автомобиль, угрожая игрушечным пистолетом.

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