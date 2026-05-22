Раскрыты подробности о примененном ВСУ оружии при ударе по Старобельску

RT: ВСУ использовали при ударе по Старобельску ракету или авиабомбу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при ударе по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР) не только дальнобойные дроны, но и более крупное оружие — ракету или авиабомбу. Об этом сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.

Журналист показал кадры огромной воронки, которая осталась на месте прилета, а также осколок, предположительно, от ракеты или авиабомбы. «Это так называемый комбинированный удар, удар с применением различных родов войск и типов боеприпасов. И обычно (или всегда) подобные атаки происходят после тщательной разведки. Так что это не могло быть случайностью», — сказал Газдиев.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков.

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с ударом. Отмечается, что Москва также готовит обращение в ОБСЕ.