22:57, 22 мая 2026

Чемпион мира-2014 по футболу Лукас Подольски объявил о завершении карьеры
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чемпион мира-2014 по футболу в составе сборной Германии Лукас Подольски объявил о завершении карьеры. Об этом на своей странице в Х сообщает польский футбольный клуб «Гурник», в составе которого выступает Подольски.

Последней для 40-летнего футболиста станет игра польского чемпионата против «Радомяка». Она пройдет в субботу, 23 мая.

Подольски является владельцем 86 процентов акций «Гурника». Он купил их за 940 тысяч евро. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей в составе команды, в которых не забил ни одного мяча. Также он завоевал Кубок Польши.

Ранее Подольски выступал за «Баварию», «Арсенал», «Кельн», «Интер», «Галатасарай» и «Виссел Кобе». Кроме того, он провел 130 игр за сборную Германии и забил в ее составе 49 мячей.

