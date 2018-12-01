Японский футбольный клуб подписал третьего чемпиона мира

Нападающий Давид Вилья будет выступать за японский клуб «Виссел Кобе». Об этом футболист рассказал в Twitter-аккаунте.

Форвард перешел в новую команду на правах свободного агента из клуба Главной лиги футбола (MLS) «Нью-Йорк Сити», где он провел последние четыре года.

В прошлом сезоне Вилья сыграл за «Нью-Йорк Сити» 26 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. По итогам регулярного чемпионата MLS нью-йоркская команда вышла в плей-офф турнира, где вылетела в полуфинале Восточной конференции.

Одноклубником Вильи в составе «Виссел Кобе» будет полузащитник Андрес Иньеста, с которым он выступал за «Барселону» и сборную Испании. Иньеста перешел в японский клуб летом 2018 года, заключив трехлетний контракт, по которому он получит 90 миллионов евро. Вместе с хавбеком Вилья выиграл чемпионат мира-2010 в составе испанцев.

За «Виссел Кобе» также играет бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски, ставший в 2014 году чемпионом мира вместе с национальной командой.

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