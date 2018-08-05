Японский клуб заменит Иньесту азиатским двойником

Японский клуб «Виссел Кобе» решил воспользоваться услугами двойника, чтобы в ближайшем матче чемпионата заменить свою главную звезду — испанского полузащитника Андреса Иньесту. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Руководство клуба пошло на такие меры после того, как на матч с участием Иньесты было продано почти 50 тысяч билетов. Заменить игрока, уехавшего на время в Испанию по семейным обстоятельствам, призван заменить Ям Нода, известный в Японии своей схожестью с испанским хавбеком.

Иньеста присоединился к японской команде 26 мая. Дебют чемпиона мира и чемпиона Европы за «Виссел Кобе» состоялся 22 июля: Иньеста вышел на замену на 59-й минуте.

Полузащитник известен выступлениями в составе каталонской «Барселоны», вместе с которой он восемь раз становился победителем чемпионата Испании, четыре раза — Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Кубок Испании и семь раз — Суперкубок страны. В составе сборной Испании футболист также становился чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008, 2012).

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