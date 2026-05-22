23:14, 22 мая 2026Наука и техника

В США рассекретили файлы об НЛО ярче Солнца и размером с Луну

Александра Синицына

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В рассекреченных файлах Агентства национальной безопасности (АНБ) США нашли детальные описания разных неопознанных летающих объектов. Особенности некоторых НЛО, раскрытых в документах, приводит Newsweek.

«Объект с двумя желтыми огнями на низкой высоте бесшумно менял курс с севера на запад. Еще один отчет говорит об объекте со "светящимся излучением протяженностью 22 метра, расходящимся по спирали от черной центральной точки"», — указано в статье.

Также в файлах упоминается НЛО в форме диска, которое излучало свет ярче Солнца, а размер его был сопоставим с половиной диаметра Луны.

Все материалы с описаниями внеземной жизни имели специальный гриф секретности, он обозначал наиболее чувствительный отдел радиотехнической разведки, уточняет издание.

Ранее стало известно, что США якобы нашли рептилоидов и еще три вида инопланетян после крушений НЛО. Все они выглядели как гуманоиды, но с заметными отклонениями.

