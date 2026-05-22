Зеленский рассказал об ожиданиях от США

23:59, 22 мая 2026

Зеленский заявил, что ждет от США сигнала по дальнейшим шагам в переговорах
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Соединенных Штатов сигнала по дальнейшим шагам в мирных переговорах к концу недели.

«Но, конечно, многое зависит от развития ситуации с Ираном – Америка сосредоточена на этом. Мы делаем все возможное, чтобы активизировать нашу дипломатию», — сказал он. Политик также выразил надежду включить в переговоры европейцев.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил властям Белоруссии превентивным ударом. Украинский лидер заявил, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину. По его мнению, со стороны Белоруссии на Украину могут напасть не только в Киевской и Черниговской областях, но и на Волыни, а также в Житомирской и Ровенской областях.

