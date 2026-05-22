00:26, 23 мая 2026

Канадцы решили разделить страну

Смит: Жители провинции Альберта 19 октября проголосуют за отделение от Канады
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

19 октября в канадской провинции Альберта пройдет референдум, на котором его жители смогут голосовать за возможность отделения от страны. Об этом заявила премьер региона Альберта Даниэль Смит, передает Reuters.

«Я попрошу наше правительство добавить дополнительный вопрос к ранее объявленному голосованию на референдуме», — пояснила она.

В ходе опроса у граждан поинтересуются, должна ли Альберта остаться частью Канады или правительству нужно инициировать процедуру для проведения обязательного к исполнению провинциального референдума. Это запустит процесс отделения провинции.

Гражданская петиция об этом была принята заксобранием провинции в декабре 2025 года. Инициаторам разрешили начать собирать подписи для голосования за отделение. Они мотивируют свое решение тем, что Альберта, по их мнению, вносит несоразмерно большой вклад в экономику государства, при этом оставаясь без должной политической репрезентации.

