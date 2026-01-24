В США допустили выход одной провинции из состава Канады

Министр финансов США Скотт Бессент назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером Соединенных Штатов на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады. Об этом он высказался в интервью правому активисту Джеку Пособецу, сообщает РИА Новости.
«Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады... Люди хотят суверенитета. Они хотят то, что есть у Соединенных Штатов», — уточнил министр.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не признает референдумы о присоединении к России в «оккупированных регионах Украины». По его словам, канадские власти осуждают планируемые референдумы.