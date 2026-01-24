Реклама

В США допустили выход одной провинции из состава Канады

Министр финансов Бессент: В США допустили выход Альберты из состава Канады
Марина Совина
Фото: Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером Соединенных Штатов на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады. Об этом он высказался в интервью правому активисту Джеку Пособецу, сообщает РИА Новости.

«Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады... Люди хотят суверенитета. Они хотят то, что есть у Соединенных Штатов», — уточнил министр.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не признает референдумы о присоединении к России в «оккупированных регионах Украины». По его словам, канадские власти осуждают планируемые референдумы.

