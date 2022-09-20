Канада отказалась признавать референдумы о присоединении к России

Премьер Канады Трюдо: Оттава никогда не признает референдумы о присоединении к России

Оттава никогда не признает референдумы о присоединении к России в «оккупированных регионах Украины», заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет РИА Новости.

По его словам, канадские власти осуждают планируемые референдумы и отказываются их признавать. «Мы никогда не признаем их. Они означают очевидное нарушение международного законодательства», — уточнил он.

По мнению политика, выборы станут «очередной эскалацией» украинского конфликта.

Ранее признавать итоги предстоящего голосования отказались Польша и Германия.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.