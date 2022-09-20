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В Польше отказались признавать референдумы на Украине

Президент Польши Дуда заявил, что референдумы о присоединении к России ничего не стоят
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Reuters

Референдумы о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей ничего не стоят, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит Reuters.

Польский лидер подчеркнул, что Варшава отказывается признавать их результаты. «[Референдумы] ничего не стоят — правда в том, что результат определят в Кремле, а не благодаря голосованию», — заявил Дуда журналистам во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о включении территорий Украины в состав России. Готовящиеся референдумы он назвал фиктивными.

Референдумы о присоединении к России пройдут в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Варвара Кошечкина
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