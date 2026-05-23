ЕС захотел отменить антироссийские санкции против одной компании

ЕК хочет отменить санкции против Yangzhou Yangjie Electronic из-за проблем в ЕС

Еврокомиссия захотела отменить ограничения против оказавшейся в списке антироссийских санкций китайской компании по производству полупроводников Yangzhou Yangjie Electronic. Она фигурирует в 20-м пакете, предложение публикует Reuters, ссылаясь на представителя ЕК, пожелавшего остаться анонимным.

В случае рассмотрения инициативы компании из КНР дадут отсрочку на девять месяцев в отношении сделок, но она останется в санкционном списке. Это должно помочь европейским производителям авто успеть решить свои проблемы с поиском альтернатив проставок чипов и избежать «серьезных сбоев».

«Эта компания была внесена в наш санкционный список, поскольку она оказала существенную помощь военному потенциалу России», — подчеркнул собеседник агентства. Он заявил, что Брюссельпытается сделать так, чтобы ограничительные меры не слишком сказались на Евросоюзе.

Отсрочку могут одобрить, для этого нужно единогласие стран ЕС.

Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co попала под санкции в апреле. Это привело к тому, что Германия столкнулась с проблемами в поставках чипов, поскольку китайская компания компенсировала дефицит поставок, который возник осенью 2025 года на фоне кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia.