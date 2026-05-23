Австрийский космонавт рассказал о приглашении вдовы Гагарина на танец

Фибек вспомнил, как пригласил вдову Гагарина на танец на конгрессе в Вене

Австрийский космонавт Франц Фибек вспомнил, как в 1993 году пригласил вдову Юрия Гагарина Валентину на танец во время конгресса астронавтов в Вене. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«В последний день (конгресса) был прощальный вечер с танцами. И я подумал: попробую пригласить ее на танец - согласится ли она. И она согласилась. Для многих это было неожиданно», — вспомнил Фибек.

Австрийский космонавт признался, что этот момент ему запомнился.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества, впервые полетев в космос.