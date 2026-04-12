Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:05, 12 апреля 2026Россия

Путин назвал полет Гагарина в космос осуществлением мечты человечества

Александра Качан (Редактор)

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

Советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества, впервые полетев в космос. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Гагарин осуществил дерзновенную мечту человечества, проложил дорогу к звездам» — отметил глава государства.

Ранее космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС). Они поздравили граждан с Днем космонавтики и подчеркнули, что сегодняшние открытия были бы невозможны без полета Гагарина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok