Путин назвал полет Гагарина в космос осуществлением мечты человечества

Путин: Гагарин осуществил мечту человечества

Советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества, впервые полетев в космос. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Гагарин осуществил дерзновенную мечту человечества, проложил дорогу к звездам» — отметил глава государства.

Ранее космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС). Они поздравили граждан с Днем космонавтики и подчеркнули, что сегодняшние открытия были бы невозможны без полета Гагарина.