Больше 15 человек пострадали из-за взрыва на барже

01:56, 23 мая 2026

CBS: 16 человек пострадали из-за взрыва на барже в Нью-Йорке
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пожар и взрыв произошли в пятницу, 22 мая, на барже на верфи Стейтен-Айленд в Нью-Йорке. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на пожарный департамент города, в результате происшествия пострадали 16 человек.

Пожар длился более 50 минут и только после этого случился мощный взрыв. Различные травмы получили 13 пожарных, двое сотрудников скорой помощи и один прохожий.

На месте работают специалисты по работе с опасными материалами и сотрудники департамента охраны окружающей среды. Идет расследование причин взрыва.

Ранее стало известно о пожаре на территории нефтебазы в Новороссийске. Причиной происшествия стало падение обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

