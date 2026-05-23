01:29, 23 мая 2026Мир

Постпреда Украины при ООН пригласили в Россию

Небензя пригласил постпреда Украины при ООН Мельника посетить Россию
Марина Совина
Марина Совина
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя пригласил украинского коллегу Андрея Мельника посетить Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, так Мельник сможет лично убедиться в реальном состоянии российской экономики и перестанет распространять пропагандистские мифы о ее «загибании». «Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемые за действительное у украинского постпреда, не найдется», — заявил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация искренне стремятся способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат также выразил признательность Вашингтону за поддержку инициативы о временном прекращении огня 8-9 мая.

