В Раде заявили о росте стоимости взяток по отсрочке от мобилизации

Депутат Рады Федиенко заявил о росте стоимости взяток по отсрочке от мобилизации

Стоимость взяток по отсрочке от мобилизации на Украине возрастет с учетом принятых правительством новых правил. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

«Такой рост и такие критерии приведут к увеличению не только в критериях по бронированию, но и в стоимости взяток на отмазку. Здесь ничего удивительного, так работают любые связанные системы», — подчеркнул политик.

Он отметил, что подобные меры принимаются для возможного пополнения финансирования армии, испытывающей острую нехватку средств.

Правительство Украины утвердило новые правила бронирования военнообязанных сотрудников для предприятий, признанных критически важными. Среди изменений — требование о средней зарплате работников на уровне около 26 тысяч гривен (примерно 588 долларов), а также правило, по которому сотрудников с отсрочкой, работающих по совместительству, будут учитывать только по основному месту работы.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что коррупция и насильственная мобилизация на Украине ярко характеризуют отношение властей страны к народу. По его словам, это «группа преступников, повязанная жаждой денег и власти, которая превращает свое собственное население в рабов».