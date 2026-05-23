00:11, 23 мая 2026Мир

Западный профессор раскритиковал дерзкий шаг НАТО против России

Профессор Диесен раскритиковал слова премьера Швеции о военной помощи Киеву
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о военной помощи Киеву. Экспертт написал пост в соцсети X.

«Сначала они отрицали использование воздушного пространства НАТО для нападения на Россию, затем утверждали, что украинские беспилотники не имели разрешения находиться в их воздушном пространстве», — отметил эксперт.

Теперь же премьер-министр Швеции утверждает, что альянс должен помочь Украине направить атаки в «правильном направлении». Такие безрассудные люди спровоцируют ядерную войну, посетовал Диесен.

Ранее сообщалось, что неспособность Европы сдерживать действия властей Украины в отношении России может привести европейские страны к политической изоляции. Такое мнение выразил венгерский полковник Ласло Фельди. США больше не хотят в этом участвовать и противостоять русским. По словам эксперта, поддержкой такой одиозной личности Европа ограничивает в том числе и свое будущее.

