Профессор Диесен раскритиковал слова премьера Швеции о военной помощи Киеву

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о военной помощи Киеву. Экспертт написал пост в соцсети X.

«Сначала они отрицали использование воздушного пространства НАТО для нападения на Россию, затем утверждали, что украинские беспилотники не имели разрешения находиться в их воздушном пространстве», — отметил эксперт.

Теперь же премьер-министр Швеции утверждает, что альянс должен помочь Украине направить атаки в «правильном направлении». Такие безрассудные люди спровоцируют ядерную войну, посетовал Диесен.

Ранее сообщалось, что неспособность Европы сдерживать действия властей Украины в отношении России может привести европейские страны к политической изоляции. Такое мнение выразил венгерский полковник Ласло Фельди. США больше не хотят в этом участвовать и противостоять русским. По словам эксперта, поддержкой такой одиозной личности Европа ограничивает в том числе и свое будущее.