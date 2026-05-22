Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:45, 22 мая 2026Мир

Россию заподозрили в попытке сменить власть в Германии

Politico: Россия пытается ослабить позиции Мерца, чтобы поддержать партию АдГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Россия пытается ослабить позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, чтобы поддержать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Politico.

По словам автора материала, по мере падения популярности Мерца в Германии Москва якобы активизировалась, чтобы ускорить его «падение». Отмечается, что российская сторона усилила давление на канцлера, прекратив поставки нефти из Казахстана в восточную Германию. Также издание обвиняет Москву в том, что она якобы пытается «расколоть» общественное мнение в ФРГ с помощью заявлений о кандидатуре экс-канцлера страны Герхарда Шредера на роль потенциального переговорщика от Европейского союза. Кроме того, отмечается, что партия «Альтернатива для Германии» будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Мерц ставит интересы Украины выше интересов Германии, что может привести к прямой конфронтации с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии выступили с неожиданным признанием о России и Евросоюзе

    В России сделали неутешительное заявление о Зеленском

    Зампостпреда США при ООН выступила с важным обращением после атаки ВСУ

    Европейские страны увеличили число запросов по возвращению украинцев на родину

    В России назвали ответственных за эскалацию украинского конфликта

    Разгром бронированного канадца ВСУ в зоне СВО попал на видео

    Канадцы решили разделить страну

    Западный профессор раскритиковал дерзкий шаг НАТО против России

    Небензя пристыдил западных членов СБ ООН

    Зеленский рассказал об ожиданиях от США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok