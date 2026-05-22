Россия пытается ослабить позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, чтобы поддержать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Politico.
По словам автора материала, по мере падения популярности Мерца в Германии Москва якобы активизировалась, чтобы ускорить его «падение». Отмечается, что российская сторона усилила давление на канцлера, прекратив поставки нефти из Казахстана в восточную Германию. Также издание обвиняет Москву в том, что она якобы пытается «расколоть» общественное мнение в ФРГ с помощью заявлений о кандидатуре экс-канцлера страны Герхарда Шредера на роль потенциального переговорщика от Европейского союза. Кроме того, отмечается, что партия «Альтернатива для Германии» будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Мерц ставит интересы Украины выше интересов Германии, что может привести к прямой конфронтации с Россией.