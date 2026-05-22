Politico: Россия пытается ослабить позиции Мерца, чтобы поддержать партию АдГ

Россия пытается ослабить позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, чтобы поддержать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Politico.

По словам автора материала, по мере падения популярности Мерца в Германии Москва якобы активизировалась, чтобы ускорить его «падение». Отмечается, что российская сторона усилила давление на канцлера, прекратив поставки нефти из Казахстана в восточную Германию. Также издание обвиняет Москву в том, что она якобы пытается «расколоть» общественное мнение в ФРГ с помощью заявлений о кандидатуре экс-канцлера страны Герхарда Шредера на роль потенциального переговорщика от Европейского союза. Кроме того, отмечается, что партия «Альтернатива для Германии» будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Мерц ставит интересы Украины выше интересов Германии, что может привести к прямой конфронтации с Россией.