23:06, 22 мая 2026Россия

Путин предложил обсудить удар ВСУ по колледжу в ЛНР на заседании Совбеза

Марина Совина (ночной редактор)

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России удар украинских боевиков по Старобельскому педагогическому колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом говорится на сайте Кремля.

«Начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока "Времени героев", — с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике», — заявил российский лидер.

Путин также попросил участников совещания дать свои оценки или предложения по этой теме.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

