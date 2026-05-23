Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:45, 23 мая 2026Россия

В МИД России высказались о готовности к переговорам с Украиной

Полищук: Россия всегда была и остается открытой к переговорам с Киевом
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Директор Второго департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости высказался о готовности России к переговорам с Украиной по урегулированию конфликта.

«Россия всегда была и остается открытой к переговорам. Наша позиция хорошо известна и неизменна», — заявил Полищук.

Ранее же постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя пригласил украинского коллегу Андрея Мельника посетить Москву.

Дипломат также отметил, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп искренне стремится помочь в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по территории российской школы после атаки на колледж в Старобельске. Что известно о последствиях?

    На Западе пригрозили США из-за конфликта на Украине

    В МИД России высказались о готовности к переговорам с Украиной

    Киркоров рассказал о подарке от Майкла Джексона

    В России раскрыли отношение Европы к коррупционным скандалам на Украине

    Ермаку пригрозили тяжелыми последствиями за использование черной магии

    Стало известно решение Трампа о новых ударах по Ирану

    В Европе признали негативные последствия санкций против России

    Россиян предупредили об опасности любимой миллионами привычки чаепития

    Украинские БПЛА обесточили реанимацию в стране НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok