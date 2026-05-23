Около Одессы прогремел взрыв

В районе Одессы прогремел взрыв

На фоне воздушной тревоги в районе Одессы прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.

Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации указывает, что воздушная тревога на данный момент звучит в нескольких районах Одесской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара. Он отметил, что удар планируется с применением различного вооружения, в том числе «Орешника». При этом он признался, что информация еще требует проверки.