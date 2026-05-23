Тарасова оценила катание сына Плющенко на выступлении Билана

Тарасова о катании сына Плющенко в номере Билана: Саша вышел делать свою работу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила катание сына Евгения Плющенко Александра в номере певца Димы Билана. Ее слова приводит Telegram-канал «Подъем».

«Самое главное — Саша не испугался и вышел делать свою работу. А это уже говорит о характере, воспитании и настоящем спортивном стержне», — заявила Тарасова. По ее мнению, для спортсмена важнее не идеальные обстоятельства, а умение выступать даже при условии, что что-то идет не по плану.

Ранее Билан обратился к Александру Плющенко со словами поддержки. «Саша, я всегда рядом, всегда поддержу и всегда буду гордиться твоей смелостью, трудолюбием и тем, каким человеком ты растешь», — заявил исполнитель.

Выступление Билана прошло 22 мая. Он исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший повторил номер отца, с которым тот выступал на Евровидении-2008. В соцсетях раскритиковали 13-летнего спортсмена.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. На это негативно отреагировали в Госдуме, посчитав, что Плющенко-старший совершил ошибку.