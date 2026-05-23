Профессор Миршаймер: Помощь Евросоюза Киеву может привести к конфликту с Россией

Военная помощь Европейского союза (ЕС) Киеву может привести к конфликту с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, эти шаги Европы ведут к войне с Россией. «Сначала это были беспилотники, затем атаки, они хотели использовать ракеты Tomahawk. Теперь ВСУ используют огромные дроны, которые производятся в Великобритании и Франции», — перечислил он.

Американский эксперт напомнил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) собираются на территории Украины, однако производятся они в Европе. Как указал Миршаймер, Германия, Великобритания и Франция «планируют эту медленную эскалацию». Он предупредил, что будут последствия.

