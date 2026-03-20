ЕС оказался на грани перехода к краткосрочной помощи Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 20 марта 2026Мир

WSJ: ЕС рискует перейти к краткосрочной помощи Киеву из-за Венгрии и Словакии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) может перейти к краткосрочным механизмам поддержки Украины, если не удастся согласовать «военный кредит» в 90 миллиардов евро. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Венгрия и Словакия заблокировали выделение средств на саммите ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев получит поддержку «тем или иным способом», несмотря на позицию одного из лидеров. Крайним сроком для обеспечения финансирования называют май.

Ситуация для Украины осложняется ростом цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта, что снижает поддержку со стороны США. В Евросоюзе рассчитывают урегулировать разногласия в ближайшие дни, иначе Брюсселю придется прибегнуть к экстренным мерам.

Ранее несколько стран ЕС заблокировали решение объединения о новом пакете антироссийских санкций и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Одной из стран, решивших пойти против большинства, стала Венгрия. После этого на венгерского премьер-министра Виктора Орбана обрушились с резкой критикой европейские политики.

Об этом рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. При этом он заявил, что кредит для Киева все равно будет выделен, но с задержкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok