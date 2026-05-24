23:33, 23 мая 2026

Число погибших при ударе по Старобельску выросло до 21

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

МЧС России сообщило о том, что число погибших при ударе по Старобельску в Луганской Народной Республике выросло до 21. Как передает РИА Новости, все тела погибших были извлечены из-под завалов.

«Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что поисковые работы на месте обрушения общежития педагогического университета завершены.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

