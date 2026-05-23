В Белграде прошла массовая акция против Вучича

В Белграде участники протеста и сторонники оппозиции столкнулись с полицией

В центре Белграда участники студенческой акции протеста и сторонники оппозиции вновь столкнулись с полицией, сообщает корреспондент РИА Новости.

Беспорядки в центре Белграда вечером в субботу, 23 мая, начались у здания Скупщины (парламента) Сербии и лагеря сторонников президента страны Александра Вучича в Пионерском парке. Полиция применила силу и слезоточивый газ, вытеснив протестующих по бульвару Короля Александра в сторону юридического факультета.

После этого участники акции выкатили на перекресток мусорные контейнеры, перевернули их и перекрыли движение транспорта. В прибывшие полицейские микроавтобусы и внедорожники летели бутылки и пиротехника.

Позже усиленные подразделения полиции со щитами и дубинками оттеснили демонстрантов с дороги, убрали контейнеры и восстановили движение транспорта.

Ранее в Сербии остановились все поезда. Госкомпания Srbija voz не стала объяснять причину случившегося, но известно, что в субботу, 23 мая, в стране проходит массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции. Акцию назначили на 18.00 по местному времени на площади Славия в Белграде в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года.